Je développe des PME et je fais réussir des dirigeants.
J’interviens là où l’entreprise plafonne. J’aligne les finalités du dirigeant, ses objectifs et la stratégie de l’entreprise pour créer de la valeur.
Briser les limites structurelles de votre croissance
En PME, la croissance se heurte souvent à une limite invisible : la structure elle même.
Absorbé par l’opérationnel, parfois isolé dans ses prises de décision, le dirigeant devient le goulot d’étranglement de sa propre structure. Le chiffre d’affaires stagne, la rentabilité s’érode, et la valorisation globale de l’entreprise plafonne.
Pour franchir un cap, l’optimisation ne suffit plus. Il faut repenser le modèle.
L'expérience du terrain avant tout
Je ne suis pas un théoricien. J’ai été entrepreneur toute ma vie.
Au-delà de mes différentes aventures professionnelles passées, mon expertise s’est cristallisée ces 15 dernières années autour de deux modèles de réussite :
- La scalabilité Tech : Cofondation d’une startup dans le sport, hissée au rang de N° 1 des apps fitness avec plus de 2 millions d’utilisateurs.
- La transformation PME : Reprise et pilotage d’une entreprise familiale en difficulté en 2016. Avec mon associé, nous avons fait le pari de l’industrialisation totale sur un marché qui nous était inconnu.
Le résultat ? Nous avons propulsé le chiffre d’affaires de 1,7 M€ à plus de 12 M€.
Je connais le poids du risque, l’exigence de la rentabilité et la nécessité d’exécuter des stratégies de rupture.
Une méthode centrée sur la création de valeur
J’accompagne une sélection de dirigeants ambitieux.
Je n’écris pas de longs rapports, ensemble, nous passons à l’action. Exemples d’interventions :
- Ingénierie financière : Optimisation du haut de bilan, gestion de la trésorerie, structuration pour croissance externe ou cession / transmission.
- Industrialisation commerciale : Structuration d’une machine de vente prédictive pour ne plus subir les aléas du marché.
- Stratégie de rupture : Réinvention du modèle économique pour reprendre un temps d’avance sur vos concurrents.
Mon objectif : faire de chaque décision un levier concret de valorisation de votre entreprise.
L'expertise d'un dirigeant, la puissance d'un réseau
Je suis membre associé du réseau DARE DONE.
Au-delà de mon expertise, vous accédez à la puissance d’un collectif de dirigeants et d’anciens patrons de PME. Nous partageons une méthode commune, forgée par des années de pratique et de succès.
- Méthodologie éprouvée : Pas d’improvisation, des processus d’analyse et d’exécution rodés.
- Intelligence collective : Pour chaque problématique spécifique (finance, juridique, sectorielle, etc.), je peux mobiliser instantanément l’expert adéquat au sein du réseau.
Je mets à disposition des dirigeants que j’accompagne la force de frappe du réseau Dare Done.
Prêt à changer de dimension ?
Je travaille exclusivement avec des dirigeants ambitieux, prêts à remettre en cause leur modèle pour passer un cap.
Lors de notre premier rendez-vous, j’analyserais votre situation pour déterminer comment mes leviers d’intervention débloquerons votre potentiel de croissance.