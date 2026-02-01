Je développe des PME et je fais réussir des dirigeants.

En PME, la croissance se heurte souvent à une limite invisible : la structure elle même.

Absorbé par l’opérationnel, parfois isolé dans ses prises de décision, le dirigeant devient le goulot d’étranglement de sa propre structure. Le chiffre d’affaires stagne, la rentabilité s’érode, et la valorisation globale de l’entreprise plafonne.

Pour franchir un cap, l’optimisation ne suffit plus. Il faut repenser le modèle.